Эриксен получил несколько предложений от клубов из Дании, Нидерландов и Англии

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, который в данный момент находится в статусе свободного агента, начал тренировки и получил несколько предложений от клубов Дании, Нидерландов и Англии.



«Кристиан Эриксен уже получил 4-5 предложений от датских, голландских и английских клубов. Он работает и тренируется, чтобы вскоре вернуться в игру», — сообщил журналист Николо Скира в своём «твиттере».



Напомним, 17 декабря, итальянский «Интер» объявил об уходе Эриксена из команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, так как по правилам Серии А полузащитник не может играть с дефибриллятором.



12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказали экстренную помощь на поле, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор. С того времени он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.