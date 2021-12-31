Рангник: не сказал бы, что четвёртое место — задача минимум для «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвёл итоги матча 20-го тура АПЛ с «Бёрнли». Встреча, проходившая 30 декабря на «Олд Траффорд», закончилась победой хозяев со счётом 3:1.



«Я бы не сказал, что четвёртое место является для нас задачей минимум. Но остальные три команды слишком оторвались. Сейчас речь идёт о прогрессе нашей команды, у нас серия из восьми матчей без поражений.



Для меня важна энергия, страсть игроков. Если мы будем это показывать, особенно дома, то соперникам будет непросто. У нас хорошая команда, но важно добиться стабильности», — сказал Рангник на пресс-конференции после матча.

Гол Роналду в ворота «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.