Рангник: не сказал бы, что четвёртое место — задача минимум для «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвёл итоги матча 20-го тура АПЛ с «Бёрнли». Встреча, проходившая 30 декабря на «Олд Траффорд», закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Я бы не сказал, что четвёртое место является для нас задачей минимум. Но остальные три команды слишком оторвались. Сейчас речь идёт о прогрессе нашей команды, у нас серия из восьми матчей без поражений.
Для меня важна энергия, страсть игроков. Если мы будем это показывать, особенно дома, то соперникам будет непросто. У нас хорошая команда, но важно добиться стабильности», — сказал Рангник на пресс-конференции после матча.
Гол Роналду в ворота «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».
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