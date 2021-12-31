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В сборной Камеруна выявили четыре случая заражения коронавирусом

В сборной Камеруна выявили четыре случая заражения коронавирусом
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Федерация футбола Камеруна сообщила о четырёх случаях заражения коронавирусом игроков национальной команды перед стартом Кубка африканских наций. Первый матч на турнире со сборной Буркина-Фасо Камерун должен провести чуть более чем через неделю.

Положительные тесты сдали Пьер Кунде Малонг, Жан Эфала, Майкл Нгадеу Нгаджуи и Кристиан Бассогог. Все они будут находиться на карантине. Игроков наблюдают врачи сборной.

Примечательно, что Камерун — далеко не первая сборная, в которой выявили заразившихся коронавирусом. Ранее случаи заражения были обнаружены в сборных Алжира, Кот-Д’Ивуара и Марокко.

Сборная Камеруна является пятикратным чемпионом Кубка африканских наций. Команда попала в группу А, где соперниками будут Буркина-Фасо, Кабо-Верде и Эфиопия. Турнир стартует 9 января.

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