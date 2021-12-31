Источник: ЦСКА и Медина согласовали контракт до июня 2025 года

Атакующий полузащитник Хесус Медина станет игроком московского ЦСКА. Армейский клуб полностью согласовал условия сотрудничества с 24-летним парагвайцем, информирует журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан до июня 2025 года. Стороны уже договорились об этом, осталось лишь закрепить сделку юридически.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в € 650 тысяч в год, что не устраивает игрока. Парагвайский футболист покинет «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента уже 1 января 2022 года.

В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Хесус дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики стал для него пока единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асуньсона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014).