Источник: ЦСКА и Медина согласовали контракт до июня 2025 года

Атакующий полузащитник Хесус Медина станет игроком московского ЦСКА. Армейский клуб полностью согласовал условия сотрудничества с 24-летним парагвайцем, информирует журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан до июня 2025 года. Стороны уже договорились об этом, осталось лишь закрепить сделку юридически.
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в € 650 тысяч в год, что не устраивает игрока. Парагвайский футболист покинет «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента уже 1 января 2022 года.
В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Хесус дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики стал для него пока единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асуньсона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014).
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