«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с 80-летием

Сегодня, 31 декабря, бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону исполняется 80 лет. Клуб поздравил бывшего наставника команды с юбилеем.



«Направляем огромные поздравления нашему легендарному бывшему тренеру», — говорится в «твиттере» «Манчестер Юнайтед».

Запись можно посмотреть в «твиттере» клуба.

Фергюсон руководил «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет. Под его руководством команда 13 раз выиграла чемпионат Англии, дважды побеждала в Лиге чемпионов, пять раз становилась обладателем Кубка Англии и четыре раза — кубка Английской лиги.



Накануне, 30 декабря, Фергюсон присутствовал на матче 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Фанаты хозяев растянули огромный баннер, посвящённый легендарному шотландцу.

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