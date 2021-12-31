«В душе я давно стал русским». Тренер «Зенита» Оливейра — о получении гражданства РФ

Бразильский тренер Виллиам де Оливейра, который является ассистентом Сергея Семака в «Зените», прокомментировал получение российского гражданства.
«Самые положительные эмоции от этой новости! Я живу в России уже почти 13 лет. Сейчас буду получать все документы, стану россиянином официально. Но в душе, как я уже много раз говорил, уже давно стал русским. Спасибо всем, кто помог мне получить российское гражданство. Спасибо всем клубам, за которые играл, спасибо всем городам, где я жил. Теперь могу считать себя вашим земляком», — приводит слова Оливейры «РИА Новости Спорт».
Напомним, 30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ «О приёме в гражданство Российской Федерации», в котором присвоил гражданство ассистенту Сергея Семака в «Зените» бразильцу Виллиаму де Оливейре и начальнику клуба украинцу Евгению Кошелеву.
В 2015 году Оливейра стал переводчиком и помощником главного тренера «Зенита» Сергея Семака. В 2019 году специалист вошёл в тренерский штаб Семака в «Зените». Кошелев работает в «Зените» с 2009 года. Изначально он занимал должность заместителя директора академии клуба, а в 2014 году занял пост начальника команды.
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