Конте высказался о трансферных планах «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно. Итальянец дал понять, что уже определился с приоритетами.
«Провели ли мы оценку команды? Да, думаю, что да. Даже неправильно, я на 100% уверен, что мы провели оценку по итогам двух месяцев работы с игроками. Сейчас ситуация для нас ясна.
Я жду встречи с руководством клуба. Там я смогу донести своё мнение о нашем составе и ситуации. Очень жду эту встречу.
Уже через две недели работы я сказал, что нам нужно улучшить качество состава. И, конечно, нам нужно это сделать. Я был уверен в этом уже через 7-10 дней в команде. После этого мы провели оценку, чтобы осознать, на кого я могу рассчитывать, а на кого нет.
Мы должны создать более сильную команду. Но я прошу терпения, ведь разрыв между нами и топ-клубами слишком большой. Нам надо упорно поработать», — цитирует Конте talkSPORT.
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