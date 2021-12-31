Рангник: матч с «Бёрнли» был лучшим для нас с точки зрения игры в атаке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об игре своей команды в матче 20-го тура АПЛ с «Бёрнли». Немецкий специалист заявил, что его команда провела лучший матч с точки зрения действий в атаке. Встреча закончилась победой «красных дьяволов» со счётом 3:1, причём все три мяча хозяева забили ещё в первом тайме. «МЮ» при Рангнике впервые победил с преимуществом более чем в один мяч.



«Был ли этот матч лучшим при мне в «Манчестер Юнайтед»? С точки зрения игры в атаке — да. Но нам ещё много над чем предстоит поработать. Когда соперник оказывался с мячом, было много свободного пространства», — сказал Рангник на пресс-конференции.



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