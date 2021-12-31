Уилкшир: если «Динамо» сохранит такую игру после зимы, точно поборется за чемпионство!

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги для московского клуба.

«Год для «Динамо» прошёл хорошо. Мне действительно нравится игра нынешней команды. Если у ребят получится сохранить такую игру после зимней паузы, то они точно смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. И я надеюсь, что у них всё получится», — приводит слова Уилкшира «Спорт-экспресс».

Напомним, на зимнюю паузу в сезоне московское «Динамо» ушло, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету бело-голубых 36 очков в 18 матчах. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 38 набранных очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (31).