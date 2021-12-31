Агент Роналду прокомментировал слухи о том, что Криштиану несчастлив в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, опроверг слухи, согласно которым его клиент несчастлив в английском клубе. Ранее СМИ сообщили, что португалец жалеет о возвращении в «МЮ» и готов покинуть клуб уже в ближайшее время.



«Криштиану Роналду очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Он продолжит успешно выступать, как это было всегда в его карьере. Уверен, что нынешний сезон будет для него отличным», — цитирует агента The Sun со ссылкой на Sky Sports Italia.



Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 15 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:

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