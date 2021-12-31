«Ни о чём не жалею». Нидергаус — об отказе перейти в «Спартак»

Известный советский нападающий Владимир Нидергаус, выступавший за «Ротор» в 90-е годы, признался, что имел возможность перейти в «Спартак», но отказался.

«Всё тайное когда-то становится явным. По мне были предложения из Германии. Но я тогда не знал о них. Горюнов не хотел меня отпускать и держал информацию в глубочайшем секрете. А там ведь дело доходило уже до срока контракта, конкретных сумм…

Обидно ли мне? Да нет. Мне было очень комфортно в «Роторе». Классный коллектив тогда у нас подобрался, мы здорово играли. Но после поражения от «Спартака» реально опустились руки. И первое конкретное предложение мне поступило из «Маккаби». Я долго не раздумывал, собрал вещи и поехал. Звали ли меня в «Спартак»? Вы этот вопрос, наверное, задаёте всем игрокам того «Ротора»? (смеётся)

Кстати, первое предложение от «Спартака» я получил ещё будучи игроком «Кайрата». А потом меня, наверное, ещё трижды приглашали в московский клуб.

Приятно, конечно, когда тебя зовут в «Спартак». Это и оценка твоего труда, и возможность попасть оттуда в сборную. Но у нас в «Роторе» подобралась шикарная команда, не было большого желания её покидать. В Волгограде нам прилично платили, условия устраивали. Как сложилось, так и сложилось. Не думаю, что Романцев на меня обиделся. В те годы «Спартак» мог себе позволить приглашать многих футболистов из нашего чемпионата, восполнять какой-то пробел.

Ни о чём не жалею. Всегда можно было что-то поменять в ту или иную сторону. Но по факту я провёл великолепные годы в «Кайрате», «Роторе». Видите, сколько лет прошло, а вы мне называете конкретную минуту, когда я мог забить Филимонову (улыбается). Десятки людей меня поздравляют с праздниками, пишут, интересуются. Что может быть дороже?! Кто знает, может быть, я и не получил бы такой известности в том же «Спартаке». Остаётся только гадать. Своей спортивной карьерой я доволен», — приводит слова Нидергауса «Спорт-экспресс».