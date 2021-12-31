Нидергаус: Дзюба силён на уровне РПЛ. Но Лига чемпионов всё высвечивает

Известный советский нападающий Владимир Нидергаус, выступавший за «Ротор» в 90-е годы, оценил игровые качества нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Веретенников, безусловно, уникум! Блистательный игрок, бомбардир от бога. Его ведь только недавно догнал и обошёл Дзюба, который играет центрального форварда. А Олег вообще-то был полузащитником.

Ситуацию Дзюбы в сборной я оставлю за скобками. Это дело игрока и тренера. В целом, довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков… Лига чемпионов всё же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. И не только его. К сожалению, такое положение дел сейчас в российском футболе», — приводит слова Нидергауса «Спорт-экспресс».