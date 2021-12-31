Неразбериха в «Спартаке» — самая яркая история 2021 года по мнению читателей «Чемпионата»

Читатели «Чемпионата» выбрали самые яркие события в мире футбола по итогам уходящего 2021 года.
Главной футбольной историей 2021 года, по мнению нашей аудитории, стала неразбериха в московском «Спартаке»: резонансный уход Тедеско, назначение Витории, скандальные высказывания Заремы, биполярные результаты в РПЛ и Лиге Европы, увольнение Витории вопреки желанию фанатов и назначение Ваноли – это лишь краткое резюме всего, что происходило с красно-белыми в уходящем году.
Второе место в голосовании за событие года заняла тренерская рокировка в сборной России. С должности наставника был уволен Станислав Черчесов, который напоследок запомнился неоднозначной пресс-конференцией. На его место был назначен Валерий Карпин, который реанимировал результаты национальной команды, а потом «закинул удочку» по поводу возможного увольнения, но всё же принял решение остаться у руля сборной.
На третьем месте по значимости для аудитории «Чемпионата» расположились трагичные события – в 2021 году из жизни ушли известный экс-футболист и тренер Игорь Гамула, а также футбольный комментатор Юрий Розанов. «Чемпионат» вместе со своими читателями отдаёт дань памяти и уважения этим выдающимся личностям в мире отечественного футбола.
Если вы не успели проголосовать в опросе до 31 декабря, когда подводятся итоги уходящего года, предлагаем сделать это постфактум, а также ознакомиться с остальными результатами голосования:
- 31 декабря 2021
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