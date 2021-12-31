«Пусть каждый покажет лучшую версию себя». С. Бакаев разместил новогоднее поздравление

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев опубликовал в социальных сетях поздравление с наступающим 2022 годом.

«Надеюсь, что 2022 год с самых первых дней станет поворотным. Пусть это будет то время, когда все мы сможем показать лучшую версию себя. С наступающим Новым годом! И пусть он станет годом, который запомнится самыми лучшими моментами! До встречи в 2022-м!» — написал Солтмурад Бакаев в своём «твиттере», прикрепив новогоднюю фотографию.

Напомним, по итогам первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице. Казанский клуб набрал 22 очка в 18 матчах. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 38 баллов.