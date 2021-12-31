«Лилль» объявил о договорённости с «Фиорентиной» о переходе Иконе

Пресс-служба французского клуба «Лилль» объявила, что было достигнуто соглашение с «Фиорентиной» о переходе полузащитника Жонатана Иконе. Ранее сообщалось, что Иконе прилетел во Флоренцию для прохождения медосмотра.



Утверждалось, что «фиалки» заплатят за игрока € 14 млн и ещё € 1 млн – в виде бонусов.



Отметим, в текущем сезоне Иконе провёл 24 игры за «Лилль». За это время он два раза поразил чужие ворота и дважды отдал голевой пас. Действующий контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. «Фиорентина» сейчас идёт на седьмом месте в чемпионате Италии, набрав 32 очка после 19 игр.

Напомним, за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.