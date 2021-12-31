Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики! Провожая 2021 год, хочу поблагодарить вас за поддержку и искреннюю любовь к футболу. Год был непростым, но трудности всегда дают рывок вперёд, ведь в преодолении все мы растём! И я уверен, что благодаря вашей поддержке «Ростов» ещё не раз подарит всем нам радостные эмоции!

Я хочу пожелать Вам мира и добра, здоровья всем и огромных сил. Мы встречаем год тигра — благородного, уверенного и сильного! Так пусть он сопровождает вас и ваши семьи в 2022 году!

С наступающим, дорогие болельщики! И до встречи в Новом году!» — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».