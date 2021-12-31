Ромелу Лукаку: если бы «Интер» попытался продлить со мной контракт, я бы остался в клубе

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку рассказал об обстоятельствах перехода в лондонский клуб из «Интера». Бельгиец признался, что на его решение повлияли изменения, происходившие в миланском клубе.



«Когда Конте сообщил мне, что хочет уйти, я был расстроен. Затем ушёл Хакими, появились слухи о сложностях в клубе. Но я знал, что с Индзаги у нас будут шансы выиграть Скудетто вновь. Мой брат всегда положительно о нём отзывался.



Он и члены его штаба всегда вели себя по отношению ко мне, как настоящие мужчины. Но я был расстроен, что руководство даже не пыталось продлить со мной контракт. В этом случае я бы остался в клубе, 100%. Но я ушёл из-за денег. Возвращение в Англию, где мне не удалось побеждать, было вызовом», — цитирует Лукаку Sky Sports.

Лукаку реализовал подачу Маунта с углового:

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