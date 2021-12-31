Коутиньо готов зимой перейти в один из бразильских клубов

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо готов во время зимней паузы перебраться в один из бразильских клубов, утверждает UOL. Бразильский футболист рассматривает различные варианты, которые позволят ему выйти из сложного положения. В «Барселоне» он так и не смог раскрыться.



Бразилец перешёл в «Барсу» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Он уходил в аренду в «Баварию», но период в немецком клубе так и не смог помочь ему.



В Бразилии интерес к игроку проявляют «Атлетико Минейро» и «Палмейрас». Нынешний контракт Филиппе истекает летом 2023 года.

29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами. Футболист понимает, что ему нужно больше игровой практики, чтобы претендовать на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира 2022 года.