Коутиньо готов зимой перейти в один из бразильских клубов

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо готов во время зимней паузы перебраться в один из бразильских клубов, утверждает UOL. Бразильский футболист рассматривает различные варианты, которые позволят ему выйти из сложного положения. В «Барселоне» он так и не смог раскрыться.
Бразилец перешёл в «Барсу» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Он уходил в аренду в «Баварию», но период в немецком клубе так и не смог помочь ему.
В Бразилии интерес к игроку проявляют «Атлетико Минейро» и «Палмейрас». Нынешний контракт Филиппе истекает летом 2023 года.
29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами. Футболист понимает, что ему нужно больше игровой практики, чтобы претендовать на попадание в сборную Бразилии на чемпионат мира 2022 года.
- 31 декабря 2021
-
15:51
-
15:45
-
15:20
-
15:13
-
14:57
-
14:44
-
14:16
-
14:09
-
13:49
-
13:48
-
13:36
-
13:21
-
13:17
-
13:08
-
12:44
-
12:23
-
12:21
-
12:20
-
12:13
-
12:11
-
11:14
-
11:05
-
10:58
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:16
-
10:07
-
09:49
-
09:43
-
09:36
-
09:24
-
08:31
-
08:02
-
07:43