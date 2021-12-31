Лукаку: я всегда смотрю матчи «Интера», для меня других команд в Италии нет

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку рассказал о своей любви к миланскому «Интеру». Бельгиец перебрался в лондонский клуб из «Интера».



«Слежу ли я за матчами «Интера»? Я всегда, всегда, всегда, всегда, всегда, всегда смотрю матчи «Интера». Я слежу за командой. Когда ты соприкасаешься с ней, испытываешь особые чувства.



Что будет, если меня в будущем пригласят «Милан» или «Ювентус»? Нет, это невозможно. «Ювентус» хотел приобрести меня ещё до «Интера», но когда Конте возглавил команду, моим приоритетом стали миланцы. В Италии для меня существует только «Интер», — цитирует Лукаку Sky Sports.

Лукаку реализовал подачу Маунта с углового:

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