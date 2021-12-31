В «Бордо» осталось 7 здоровых игроков, но команда всё равно отправится на матч с «Брестом»

«Бордо» требовал отсрочки матча 1/16 финала Кубка Франции с «Брестом», но Ассоциация футбола Франции отклонила этот запрос, информирует L’Equipe.

Согласно новому пункту санитарного протокола, перенос матча «Брест» — «Бордо» был отклонён, и у жирондинцев осталось два варианта:

Включить в заявку на матч не менее семи игроков, которые участвовали хотя бы в одной из последних двух официальных встреч, а остальное место в составе отдать игрокам молодёжной команды. Согласиться на техническое поражение.

«Бордо» выбрал первый вариант развития событий, поэтому матч 1/16 Кубка Франции всё-таки состоится 2 января. Начало игры — в 15:45 мск.

По данным СМИ, в составе «Бордо» коронавирусом сейчас болеют 14-15 футболистов и более 50% персонала.