В «Бордо» осталось 7 здоровых игроков, но команда всё равно отправится на матч с «Брестом»
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«Бордо» требовал отсрочки матча 1/16 финала Кубка Франции с «Брестом», но Ассоциация футбола Франции отклонила этот запрос, информирует L’Equipe.
Согласно новому пункту санитарного протокола, перенос матча «Брест» — «Бордо» был отклонён, и у жирондинцев осталось два варианта:
- Включить в заявку на матч не менее семи игроков, которые участвовали хотя бы в одной из последних двух официальных встреч, а остальное место в составе отдать игрокам молодёжной команды.
- Согласиться на техническое поражение.
«Бордо» выбрал первый вариант развития событий, поэтому матч 1/16 Кубка Франции всё-таки состоится 2 января. Начало игры — в 15:45 мск.
По данным СМИ, в составе «Бордо» коронавирусом сейчас болеют 14-15 футболистов и более 50% персонала.
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