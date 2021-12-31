«Валенсия» планирует выкупить грузинского голкипера у «Динамо» из Тбилиси

Руководство испанской «Валенсии» планирует выкупить права на грузинского голкипера Георгия Мамардашвили. Об этом сообщает газета Marca.



Испанский клуб должен заплатить «Динамо» из Тбилиси € 850 тыс. за 21-летнего грузина. C ним будет подписан контракт, который будет действовать до 2024 года. Также будет прописана сумма отступных в размере € 20 млн.



Летом «Валенсия» взяла Мамардашвили в аренду на сезон с возможностью последующего выкупа. В чемпионате Испании он провел 6 матчей, в которых пропустил 7 голов. Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев. «Валенсия» набрала 28 очков в 18 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

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