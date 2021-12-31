«Брайтон» подписывает самого молодого игрока в истории Евро

Нападающий польской «Погони» Кацпер Козловски в ближайшее время подпишет контракт с английским «Брайтоном». Клуб заплатит за 18-летнего футболиста сборной Польши € 8 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



Летом 2021 года Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он появился на поле в составе сборной Польши в игре со сборной Испании в возрасте 17 лет и 246 дней.



В нынешнем сезоне Козловски в 19 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт игрока истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает Козловского в € 10 млн.

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