«Брайтон» подписывает самого молодого игрока в истории Евро
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Нападающий польской «Погони» Кацпер Козловски в ближайшее время подпишет контракт с английским «Брайтоном». Клуб заплатит за 18-летнего футболиста сборной Польши € 8 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Летом 2021 года Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Он появился на поле в составе сборной Польши в игре со сборной Испании в возрасте 17 лет и 246 дней.
В нынешнем сезоне Козловски в 19 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт игрока истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает Козловского в € 10 млн.
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