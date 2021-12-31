«ПСЖ» может отдать «Лацио» Курзава в аренду с правом выкупа

Защитник Лейвин Курзава может покинуть «Пари Сен-Жермен» этой зимой. Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации источника, «ПСЖ» готов не только отдать Курзава в аренду итальянскому клубу с правом последующего выкупа, но и за свой счёт выплачивать игроку часть зарплаты.

В этом сезоне французский защитник провёл на поле всего 9 минут. Лейвин появился на поле в матче за Суперкубок Франции с «Лиллем» (1:0). В текущем сезоне он проиграл конкуренцию Нуну Мендешу, Абду Диалло и Хуану Бернату.



Футболисты «ПСЖ» Юлиан Дракслер, Лейвин Курзава и Хуан Бернат вернутся в состав парижан в 2022 году. Курзава до сих пор испытывает проблемы с икроножной мышцей, но приступит к тренировкам в общей группе в январе. Бернат окажется в строю в начале января. В данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 45 очков.