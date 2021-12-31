Инсинье согласовал контракт с «Торонто» с зарплатой около € 15 млн в год
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Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье согласовал контракт с «Торонто». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, до уплаты налогов итальянец будет зарабатывать в «Торонто» € 15 млн в год. Инсинье перейдёт в «Торонто» летом 2022 года на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что нападающий «Торино» Андреа Белотти может перейти в «Торонто».
30-летний Инсинье не может договориться о новом контракте с итальянским клубом. Футболист хочет по-прежнему получать € 5 млн за сезон, но «Наполи» предлагает ему контракт на четыре года с зарплатой в € 3,5 млн. Переговоры зашли в тупик, и есть вероятность, что воспитанник итальянского клуба покинет команду в ближайшие полгода. В конце сезона у Инсинье истекает контракт.
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