Арнольд — лучший защитник АПЛ по количеству созданных моментов с 2003 года

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд создал 108 голевых моментов в матчах английской Премьер-лиги в 2021 году. Это лучший показатель среди всех игроков в году и лучший среди всех защитников с 2003 года — с момента, когда ведутся подобные наблюдения. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



23-летний Александер-Арнольд в 20 матчах текущего сезона забил два гола и отдал 11 голевых передач. Контракт английского защитника истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 80 млн.



«Ливерпуль» занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав в 19 матчах 41 очко. Первый матч в 2022 году команда Юргена Клоппа сыграет с «Челси». Встреча состоится 2 января в 19:30 мск.

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