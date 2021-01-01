Артета хочет, чтобы Обамеянг покинул «Арсенал» в январе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выступает за продажу габонского форварда Пьер-Эмерика Обамеянга в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.
32-летний Обамеянг в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две голевые передачи. Нападающий выступает за английскую команду с января 2018 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В последний раз Обамеянг выходил на поле в матче 15-го тура АПЛ с «Эвертоном», с тех пор Артета не использовал игрока в матчах «Арсенала» из-за конфликта.
Контракт Обамеянга истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.
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