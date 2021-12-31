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Источник: Каннаваро может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией

Источник: Каннаваро может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией
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Итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером сборной Польши после ухода из команды Паулу Соузы. Португальский специалист расторг контракт со сборной и возглавил бразильский «Фламенго». Об этом сообщает журналист Себастьян Сташевски в «Твиттере».

48-летний Каннаваро в качестве главного тренера работал в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанного главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.

Напомним, сборной Польши предстоит провести гостевой матч со сборной России в стыковом турнире за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель игры встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

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