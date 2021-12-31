Эдвин ван дер Сар поздравил Алекса Фергюсона с 80-летием

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поздравил тренера Алекса Фергюсона с 80-летием.
«С днем рождения, Босс. Спасибо за возможность, которую вы дали мне в 34 года. Наслаждайтесь этим днём, и всего наилучшего в новом году», – написал ван дер Сар в своём «твиттере».
Шотландский специалист тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Вместе с командой он 13 раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок страны, четырежды — Кубок лиги. Дважды выиграл Лигу чемпионов. По разу — Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
«Манчестер Сити» набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). «Манчестер Юнайтед» (31) располагается на шестом месте.
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