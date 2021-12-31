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«Ливерпуль» рассматривает возможность перехода полузащитника «Милана»

«Ливерпуль» рассматривает возможность перехода полузащитника «Милана»
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Полузащитник итальянского «Милана» Франк Кессье входит в сферу интересов «Ливерпуля». Английский клуб рассматривает возможность бесплатного подписания контракта с 25-летним футболистом в конце нынешнего сезона, когда у него истечёт контракт с «Миланом». Об этом сообщает Ansa.

Контракт ивуарийского футболиста с «Миланом» истекает в 2022 году, уже с января он может вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось, что на Кессье претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне Кессье в 21 матче во всех турнирах забил пять голов и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 48 млн.

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