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Хави обсудил с Альваро Моратой возможный переход в «Барселону»

Хави обсудил с Альваро Моратой возможный переход в «Барселону»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави обсудил с нападающим «Ювентуса» Альваро Моратой возможный переход футболиста в каталонский клуб. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Хави в ходе разговора отметил действия Мораты без мяча. В ходе разговора стороны выразили взаимную заинтересованность в переходе форварда в испанский клуб.

В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.

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Источник: Мората сообщил руководству «Ювентуса», что хочет уйти в январе
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