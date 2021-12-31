Хави обсудил с Альваро Моратой возможный переход в «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави обсудил с нападающим «Ювентуса» Альваро Моратой возможный переход футболиста в каталонский клуб. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Хави в ходе разговора отметил действия Мораты без мяча. В ходе разговора стороны выразили взаимную заинтересованность в переходе форварда в испанский клуб.

В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. Ближайший матч подопечные Хави проведут 2 января с «Мальоркой». Также в начале года сине-гранатовых ждут встречи с «Линаресом» (5 января) в Кубке Испании и «Гранадой» (8 января) в чемпионате.