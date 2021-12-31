Это'О назвал Кубок Африки праздником африканской гордости
Поделиться
Президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это′О поблагодарил бывшего нападающего сборной Англии Иана Райта за высказывания о важности Кубка Африки.
«Спасибо большое Иану Райту. Для спортсмена нет большей чести, чем представлять свою страну на международном турнире. Кубок африканских наций – это праздник африканской гордости, и на следующей неделе турнир ещё раз покажет несомненное великолепие африканских игроков», – написал функционер в своём «твиттере».
Напомним, президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что Кубок Африки пройдёт в запланированные даты. Ранее появилась информация, что Кубок Африки могут отменить из-за нового омикрон-штамма коронавируса и организационных трудностей в Камеруне.
Новость по темеКубок Африки пройдет в запланированные даты
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
21:30
-
21:00
-
21:00
-
20:35
-
20:30
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:10
-
18:43
-
18:05
-
17:54
-
17:42
-
17:31
-
17:21
-
17:20
-
17:13
-
16:48
-
15:51
-
15:45
-
15:20
-
15:13
-
14:57
-
14:44
-
14:16
-
14:09
-
13:49
-
13:48
-
13:36
-
13:21
-
13:17
-
13:08
-
12:44
-
12:23
-
12:21
Партнерский контент