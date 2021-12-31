Это'О назвал Кубок Африки праздником африканской гордости

Президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это′О поблагодарил бывшего нападающего сборной Англии Иана Райта за высказывания о важности Кубка Африки.



«Спасибо большое Иану Райту. Для спортсмена нет большей чести, чем представлять свою страну на международном турнире. Кубок африканских наций – это праздник африканской гордости, и на следующей неделе турнир ещё раз покажет несомненное великолепие африканских игроков», – написал функционер в своём «твиттере».

Напомним, президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что Кубок Африки пройдёт в запланированные даты. Ранее появилась информация, что Кубок Африки могут отменить из-за нового омикрон-штамма коронавируса и организационных трудностей в Камеруне.