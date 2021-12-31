Защитник «Челси» приостановил продление контракта на фоне интереса «Барселоны»

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен может покинуть команду в конце сезона. В услугах датского футболиста заинтересована «Барселона», рассчитывающая подписать его бесплатно на правах свободного агента. Об этом сообщает Sport.
По сведениям источника, 25-летний Кристенсен не намерен продлевать контракт с командой на фоне интереса со стороны испанского клуба. Соглашение защитника с английской командой рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщается, что «Барселона» уже начала переговоры с футболистом.
Кристенсен в 19 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 31 декабря 2021
-
21:30
-
21:00
-
21:00
-
20:35
-
20:30
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:10
-
18:43
-
18:05
-
17:54
-
17:42
-
17:31
-
17:21
-
17:20
-
17:13
-
16:48
-
15:51
-
15:45
-
15:20
-
15:13
-
14:57
-
14:44
-
14:16
-
14:09
-
13:49
-
13:48
-
13:36
-
13:21
-
13:17
-
13:08
-
12:44
-
12:23
-
12:21