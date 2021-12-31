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Защитник «Челси» приостановил продление контракта на фоне интереса «Барселоны»

Защитник «Челси» приостановил продление контракта на фоне интереса «Барселоны»
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Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен может покинуть команду в конце сезона. В услугах датского футболиста заинтересована «Барселона», рассчитывающая подписать его бесплатно на правах свободного агента. Об этом сообщает Sport.

По сведениям источника, 25-летний Кристенсен не намерен продлевать контракт с командой на фоне интереса со стороны испанского клуба. Соглашение защитника с английской командой рассчитано до конца нынешнего сезона. Сообщается, что «Барселона» уже начала переговоры с футболистом.

Кристенсен в 19 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

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