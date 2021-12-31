«Эспаньол» одержал волевую победу над «Валенсией»

Cегодня, 31 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на домашнем поле принимала «Эспаньол». Встреча на стадионе «Месталья» закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на 51-й минуте открыл защитник хозяев Омар Альдерете.
Альдерете завершил кросс ударом головой:
На 83-й минуте нападающий гостей Рауль де Томас реализовал пенальти, сравняв счёт:
Де Томас сравнивает счет ударом с «точки»:
Пенальти в свои ворота заработал Уго Дуро, получивший вторую жёлтую карточку и оставив «Валенсию» в меньшинстве.
Дуро получает вторую жёлтую за фол в своей штрафной:
Победный мяч в ворота Яспера Силлессена забил нападающий «Эспаньола» Хавьер Пуадо, принёсший команде волевую победу.
Пуадо вырывает волевую победу в концовке:
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- 31 декабря 2021
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