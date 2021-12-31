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«Эспаньол» одержал волевую победу над «Валенсией»

«Эспаньол» одержал волевую победу над «Валенсией»
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Cегодня, 31 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на домашнем поле принимала «Эспаньол». Встреча на стадионе «Месталья» закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 51-й минуте открыл защитник хозяев Омар Альдерете.

Альдерете завершил кросс ударом головой:

На 83-й минуте нападающий гостей Рауль де Томас реализовал пенальти, сравняв счёт:

Де Томас сравнивает счет ударом с «точки»:

Пенальти в свои ворота заработал Уго Дуро, получивший вторую жёлтую карточку и оставив «Валенсию» в меньшинстве.

Дуро получает вторую жёлтую за фол в своей штрафной:

Победный мяч в ворота Яспера Силлессена забил нападающий «Эспаньола» Хавьер Пуадо, принёсший команде волевую победу.

Пуадо вырывает волевую победу в концовке:

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Испания - Примера. 19-й тур
31 декабря 2021, пятница. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Эспаньол
Барселона
1:0 Альдерете – 51'   1:1 де Томас – 83' (пен)   1:2 Пуадо – 88'
Удаления: Дуро – 82' / нет
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