«Эспаньол» одержал волевую победу над «Валенсией»

Cегодня, 31 декабря, в рамках 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на домашнем поле принимала «Эспаньол». Встреча на стадионе «Месталья» закончилась победой гостевой команды со счётом 2:1.



Счёт в матче на 51-й минуте открыл защитник хозяев Омар Альдерете.

Альдерете завершил кросс ударом головой:

На 83-й минуте нападающий гостей Рауль де Томас реализовал пенальти, сравняв счёт:

Де Томас сравнивает счет ударом с «точки»:

Пенальти в свои ворота заработал Уго Дуро, получивший вторую жёлтую карточку и оставив «Валенсию» в меньшинстве.

Дуро получает вторую жёлтую за фол в своей штрафной:

Победный мяч в ворота Яспера Силлессена забил нападающий «Эспаньола» Хавьер Пуадо, принёсший команде волевую победу.

Пуадо вырывает волевую победу в концовке:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.