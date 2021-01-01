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Валерий Карпин: с Новым годом, народ

Валерий Карпин: с Новым годом, народ
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил своих подписчиков с Новым годом и опубликовал фото с семьёй.

«С Новым годом, народ», — написал Карпин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Валерия Карпина.

Под постом сразу появилось много поздравлений от болельщиков.

«Валерий Георгиевич, верим в вас и в сборную Россию, пусть всё получится, с Новым годом!» — написал Артём Кузнецов.

«С Новым годом, тренер! Удачи, здоровья и чемпионата мира!» — написал Александр Зиновьев.

Валерий Карпин и Дарья Гордеева поженились летом 2017 года. В сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья. В 2020 году у них родилась ещё одна дочь — Александра. Также у тренера есть две дочери от первого брака. А у Дарьи от первого брака есть дочь Анита.

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