Валерий Карпин: с Новым годом, народ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поздравил своих подписчиков с Новым годом и опубликовал фото с семьёй.



«С Новым годом, народ», — написал Карпин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Валерия Карпина.

Под постом сразу появилось много поздравлений от болельщиков.

«Валерий Георгиевич, верим в вас и в сборную Россию, пусть всё получится, с Новым годом!» — написал Артём Кузнецов.

«С Новым годом, тренер! Удачи, здоровья и чемпионата мира!» — написал Александр Зиновьев.

Валерий Карпин и Дарья Гордеева поженились летом 2017 года. В сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья. В 2020 году у них родилась ещё одна дочь — Александра. Также у тренера есть две дочери от первого брака. А у Дарьи от первого брака есть дочь Анита.