Рангник: единство «МЮ важнее, чем связка Бруну Фернандеш – Криштиану Роналду

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», выразил мнение о важнейших принципах в построении команды после победы над «Бёрнли» (3:1) в 20-м туре чемпионата Англии.



«С «Бёрнли» нам пришлось играть без Бруно, и снова мы преуспели, мы играли с двумя нападающими, двумя вингерами, двумя «шестёрками» в центе поля — каждый игрок находился в своей наилучшей возможной позиции.



Это ещё одна вещь, которой мы пытаемся достичь, независимо от того, в какой формации мы играем, у нас каждый игрок находится в наилучшей возможной позиции. Так что речь идёт не только о связке между Криштиану и Бруно, но и о партнёрстве и единстве между другими игроками.



В прошлой игре речь шла о партнёрстве между Эдинсоном Кавани и Криштиану, и это сработало хорошо. Эдинсон был игроком с наибольшим пробегом по всей команде.



Поскольку мы будем менять концепцию и стартовый состав в каждой игре, речь идёт о разных партнёрских отношениях и развитии всей команды, и они должны играть с одинаковым мышлением и принципами, когда мы владеем мячом или, когда им владеет другая команда», — цитирует Рангника Sky Sports.

Обзор матча «МЮ» — «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».

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