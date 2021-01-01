Лионель Месси: могу лишь поблагодарить за всё, что я пережил в 2021 году

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост, посвящённый Новому году.

«Могу лишь поблагодарить за всё, что я пережил в 2021 году. Тем более, когда столь многим было плохо из-за этого ужасного вируса, который никак не исчезнет. Надеюсь, 2022 год принесёт много здоровья. Я желаю этого всем вам. Всех обнимаю», — написал Месси в своём «инстаграме».

В ноябре текущего года Месси стал обладателем «Золотого мяча». Этот приз оказался для аргентинского футболиста седьмым в карьере. В активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 5 наград. В августе 2021 года Лионель перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». В составе сборной Аргентины он выиграл Кубок Америки — 2021.