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Зеленский в новогоднем обращении пошутил о разгроме Украины от Англии на Евро-2020

Зеленский в новогоднем обращении пошутил о разгроме Украины от Англии на Евро-2020
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении в шуточной форме прокомментировал выступление футбольной сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко впервые в своей истории дошла до четвертьфинала Евро, где проиграла Англии со счётом 0:4.

«А как мы болели за нашу сборную по футболу на Евро! Она объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей успокоительного. Украина – в топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто! И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнёром», — сказал Зеленский.

После турнира Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Команду возглавил Александр Петраков.

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