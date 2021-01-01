«Спартак» опубликовал обращение к болельщикам

Московский «Спартак» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал обращение к болельщикам и поздравил их с Новым годом.
«2022-й теперь наступил и в Москве! Поздравляем Вас с Новым годом, красно-белые. Желаем вам здоровья, счастья и всего наилучшего! А мы, в свою очередь, постараемся сделать всё, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей», — говорится в сообщении.
Пост доступен в «инстаграме» «Спартака».
«Спартак» после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 23 очка. Московская команда заняла первое место в своей группе в Лиге Европы и вышла в плей-офф. В декабре был отправлен в отставку главный тренер Руй Витория. Новым наставником красно-белых стал Паоло Ваноли.
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