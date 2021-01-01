«Два клуба, пять тренеров». Криштиану Роналду подвёл итоги года

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём «инстаграме» подвёл итоги 2021 года.

«2021-й подошёл к концу, это был далеко не простой год, несмотря на мои 47 голов во всех соревнованиях. Два клуба, пять разных тренеров. Финальный этап Евро со сборной и квалификация чемпионата мира — 2022. Я горжусь победой в Кубке и Суперкубке Италии с «Ювентусом» и тем, что стал лучшим бомбардиром Серии A.

Звание лучшего бомбардира Евро в составе сборной Португалии также стало высоким достижением в году. И, конечно, возвращение на «Олд Траффорд» всегда будет одним из самых знаковых моментов в моей карьере», — написал Роналду.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:

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