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Александр Кокорин опубликовал фото с одноклубниками

Александр Кокорин опубликовал фото с одноклубниками
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Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин в своём «инстаграме» опубликовал фото с одноклубниками.

Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина

30-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Российский нападающий в девяти матчах за клуб провёл на поле 195 минут, не отметившись результативными действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.

«Фиорентина» в 19 матчах итальянской Серии А набрала 32 очка и занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

Вчера, 31 декабря, спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов опроверг интерес подмосковного клуба к Кокорину. Подмосковная команда с 14 очками в 18 турах занимает в турнирной таблице чемпионата России последнее место (16-е).

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