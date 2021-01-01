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Хвича Кварацхелия опубликовал поздравление на трёх языках

Хвича Кварацхелия опубликовал поздравление на трёх языках
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия опубликовал поздравление с новогодними праздниками на трёх языках — грузинском, английском и русском.

«Счастливого Рождества и Нового года! Желаю вам крепкого здоровья, успехов и процветания!» — написал Кварацхелия.

Пост доступен в «инстаграме» Хвичи Кварацхелии

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.

«Рубин» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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