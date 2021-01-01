«Новогодний рэпчик от Смолова». Пресс-служба сборной России показала видео с Фёдором
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Пресс-служба сборной России в своём «твиттере» опубликовала видео с нападающим московского «Локомотива» Фёдором Смоловым, который весело отпраздновал Новый год.
«Новогодний рэпчик от Смолова», — говорится в подписи к видео.
Пост доступен в «твиттере» Team Russia.
В декабре появилась информация, что Смолов может покинуть «Локомотив». По словам турецкого журналиста Экрема Конура, интерес к Фёдору проявляет испанский клуб. Также сообщалось, что форвард сборной России может продолжить карьеру в одном из клубов американской лиги МЛС. Об этом заявил глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн — один из ведущих североамериканских агентов.
31-летний Смолов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона забил семь голов.
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