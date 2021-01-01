Киевское «Динамо» объявило о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон»

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе украинского защитника Виталия Миколенко в английский «Эвертон».
«ФК «Динамо» (Киев) благодарит Виталия за годы, проведённые в составе бело-синих, и желает воспитаннику клуба успехов в дальнейшей карьере в английской Премьер-лиге», — говорится в сообщении.
На чемпионате Европы-2020 Миколенко провёл 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов — 2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти матчах. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провёл за «Динамо» 132 матча, в которых забил 7 мячей.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 15-е место.
Видеообзор матча «Челси» — «Эвертон»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 1 января 2022
-
14:31
-
14:00
-
13:35
-
13:09
-
12:34
-
11:32
-
11:20
-
10:50
-
10:35
-
10:18
-
10:00
-
09:44
-
09:19
-
09:06
-
08:51
-
08:38
-
08:25
-
06:25
-
03:58
-
03:14
-
02:55
-
02:38
-
02:25
-
01:59
-
00:20
-
00:00
- 31 декабря 2021
-
23:08
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
21:00
-
20:35
-
20:30
-
20:00
-
20:00