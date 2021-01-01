Киевское «Динамо» объявило о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон»

Киевское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе украинского защитника Виталия Миколенко в английский «Эвертон».

«ФК «Динамо» (Киев) благодарит Виталия за годы, проведённые в составе бело-синих, и желает воспитаннику клуба успехов в дальнейшей карьере в английской Премьер-лиге», — говорится в сообщении.

На чемпионате Европы-2020 Миколенко провёл 4 матча. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги 22-летний защитник сыграл в 15 встречах и сделал 3 результативные передачи. На групповом этапе Лиги чемпионов — 2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти матчах. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провёл за «Динамо» 132 матча, в которых забил 7 мячей.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 15-е место.

Видеообзор матча «Челси» — «Эвертон»:

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