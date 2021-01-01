Виталий Миколенко прокомментировал переход в «Эвертон»

Украинский защитник Виталий Миколенко прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в «Эвертон». Контракт подписан на 4,5 года.
«Переход в «Эвертон» — это большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Футбол зародился в Англии. Думаю, английский футбол мне подойдёт. Мне 22 года, но я не чувствую себя юным игроком. У меня есть опыт выступления на европейском уровне. Надеюсь, буду продолжать прогрессировать как игрок.
Я очень рад возможности выступать перед болельщиками «Эвертона». Я смотрел несколько последних матчей на «Гудисон Парк», болельщики были невероятны. Чувствую огромную ответственность перед ними», – цитирует Миколенко официальный сайт «Эвертона».
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 15-е место.
Видеообзор матча «Челси» — «Эвертон»:
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