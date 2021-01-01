«Спартак» интересуется нападающим «Специи»

Московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Специи» Мбале Н'Зола, сообщает FootballNews24. Однако руководство итальянского клуба заявило, что не намерено отпускать форварда в зимнее трансферное окно.

Ещё одним претендентом на француза называют «Фиорентину». В нынешнем розыгрыше Серии A Мбала Н'Зола провёл 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. В турнирной таблице «Специя» располагается на 19-й позиции, набрав 16 очков.

«Спартак» после 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. Московская команда заняла первое место в своей группе в Лиге Европы и вышла в плей-офф. В декабре был отправлен в отставку главный тренер Руй Витория. Новым наставником красно-белых стал Паоло Ваноли.