«Наполи» договорился об аренде защитника «Манчестер Юнайтед»

«Наполи» достиг договорённости с «Манчестер Юнайтед» об аренде 24-летнего защитника Акселя Туанзебе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Соглашение будет рассчитано до июня. Стоимость аренды составит € 500 тыс. В контракт не будет включён пункт о выкупе игрока.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Туанзебе провёл девять матчей, шесть раз выйдя на поле в стартовом составе. Аксель получил одну жёлтую карточку.

«Наполи» в турнирной таблице Серии A располагается на третьей позиции. «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ идёт шестым.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».

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