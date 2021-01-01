Лукаку не уйдёт в январе из «Челси». Ранее он выразил недовольство своей ролью в команде

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не уйдёт из лондонского «Челси» во время зимнего трансферного окна, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, руководство лондонского клуба не планирует продавать бельгийца в январе. Главный тренер «Челси» Томас Тухель лично поговорит с Ромелу, чтобы прояснить ситуацию.



Напомним, в недавнем интервью Лукаку выразил недовольство своей ролью в игровой модели «аристократов». Также форвард признался в любви к миланскому «Интеру» и заявил, что жалеет об уходе из итальянского клуба.



28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон»:

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