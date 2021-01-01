«Арсенал» первым в истории АПЛ заработал 100 красных карточек

Сегодня, 1 января, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу — 2:1. На 59-й минуте защитник «Арсенала» Габриэл получил удаление, заработав вторую жёлтую карточку. Лондонский клуб первым в АПЛ достиг отметки в 100 красных карточек. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



Отметим, что 11 удалений игроки «Арсенала» заработали в матчах под руководством Микеля Артеты (78), который тренирует клуб с декабря 2019 года.

Родриго («Манчестер Сити») вырывает победу для команды:

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