Шварц обратился к болельщикам «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поздравил болельщиков московского клуба с наступившим 2022-м годом.
«Дорогие болельщики «Динамо»! Для начала хотел бы сказать спасибо за вашу потрясающую поддержку в 2021 году. Особенно на последней игре с «Зенитом», когда на стадионе была потрясающая атмосфера. Я желаю вам и вашим семьям всего самого хорошего, но самое главное – здоровья. Могу вам пообещать, что в новом году мы будем очень усердно работать, чтобы добиваться новых успехов. С нетерпением жду новых встреч с вами», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.
«Динамо» закончило первую часть чемпионата России по футболу на втором месте турнирной таблицы, набрав в 18 матчах 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).
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