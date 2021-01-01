Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о трансфере Феррана Торреса из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о новичке каталонского клуба нападающем Ферране Торресе. Игрок перешёл в «Барсу» из «Манчестер Сити».
«Это прекрасный трансфер. У него огромные амбиции. Ферран очень многое даст нам. У него были отличные тренеры, он может играть на трёх позициях в атаке.
Его важное достоинство — это личностные качества. Он обладает огромной целеустремлённостью, это видно по его глазам. Надеюсь, мы скоро его увидим на поле. Торрес способен адаптироваться к трём атакующим позициям. Ферран нам очень поможет», — цитирует Хави Sport.es.
Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — € 1 млрд. По данным СМИ, «Барселона» заплатила за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 1 января 2022
-
22:18
-
22:15
-
22:03
-
21:55
-
21:36
-
21:28
-
21:24
-
21:13
-
21:11
-
20:52
-
20:40
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
20:06
-
19:49
-
19:43
-
19:30
-
19:28
-
19:11
-
19:10
-
18:53
-
18:41
-
18:29
-
18:29
-
18:06
-
18:04
-
17:55
-
17:52
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
17:13
-
17:02
-
16:50