Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о трансфере Феррана Торреса из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о новичке каталонского клуба нападающем Ферране Торресе. Игрок перешёл в «Барсу» из «Манчестер Сити».



«Это прекрасный трансфер. У него огромные амбиции. Ферран очень многое даст нам. У него были отличные тренеры, он может играть на трёх позициях в атаке.



Его важное достоинство — это личностные качества. Он обладает огромной целеустремлённостью, это видно по его глазам. Надеюсь, мы скоро его увидим на поле. Торрес способен адаптироваться к трём атакующим позициям. Ферран нам очень поможет», — цитирует Хави Sport.es.



Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — € 1 млрд. По данным СМИ, «Барселона» заплатила за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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